Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить пышные и нежные оладьи на дрожжах.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

250 мл молока

10 г прессованных дрожжей

1 ст. л. сахара

1 яйцо

200 г пшеничной муки

щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

В подогретое до 36 градусов молоко (проверить температуру можно либо с помощью кухонного термометра, либо капнув молоко на тыльную сторону ладони: оно должно быть теплым, но не горячим) "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет дрожжи, сахар и перемешивает.

После этого в миску к молоку с дрожжами добавляем яйцо, муку и щепотку соли. С помощью ложки замешиваем тесто – оно должно получиться как густая сметана по консистенции.

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте без сквозняков на 40-50 минут, чтобы оно подошло.

На разогретую сковороду с 2 ст. л. растительного масла выкладываем тесто (по 1 ст. л. на каждый оладий) и жарим до образования румяной корочки по 2-3 минуты с обеих сторон. Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует выкладывать оладьи на сковороду ложкой, смоченной в воде, тогда тесто не будет прилипать к ней.

Готовые оладьи "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать оладьи нужно горячими.

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