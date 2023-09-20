Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить баклажаны с грибами на зиму.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 700 г шампиньонов
- 150 мл растительного масла
- 300 г лука репчатого
- 1 ст. л. соли
- 10 горошин черного перца
- 2 ст. л. сахара
- 3 зубчика чеснока
- 3 шт. гвоздики
- 70 мл уксуса столового 9%
Баклажаны победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, вытирает насухо бумажным полотенцем, выкладывает в форму для запекания, сбрызгивает растительным маслом и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Запеченным баклажанам даем остыть, затем чистим от кожуры и нарезаем на кусочки.
Шампиньоны чистим, в зависимости от размера разрезаем пополам или на четверти и выкладываем на хорошо разогретую сковороду с 75 мл растительного масла. Обжариваем грибы 5 минут, а затем перекладываем вместе с растительным маслом в миску, чтобы они охлаждались.
Лук "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает четверть кольцами, отправляет на чистую разогретую сковороду с 75 мл растительного масла и обжаривает 5 минут.
В большой кастрюле с толстым дном "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает баклажаны, шампиньоны, лук, добавляет к овощам соль, перец горошком, сахар и тушит все вместе 20 минут. Затем добавляем мелко нарезанный чеснок, гвоздику, уксус, перемешиваем и тушим еще 5 минут.
Выкладываем овощи в стерилизованные банки и закручиваем их стерилизованными крышками. Даем консервации охладиться и ставим храниться в прохладном темном месте.
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