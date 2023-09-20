Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил еще один интересный и невероятно вкусный рецепт консервации.

Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить баклажаны с грибами на зиму.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 кг баклажанов

700 г шампиньонов

150 мл растительного масла

300 г лука репчатого

1 ст. л. соли

10 горошин черного перца

2 ст. л. сахара

3 зубчика чеснока

3 шт. гвоздики

70 мл уксуса столового 9%

Баклажаны победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, вытирает насухо бумажным полотенцем, выкладывает в форму для запекания, сбрызгивает растительным маслом и отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Запеченным баклажанам даем остыть, затем чистим от кожуры и нарезаем на кусочки.

Шампиньоны чистим, в зависимости от размера разрезаем пополам или на четверти и выкладываем на хорошо разогретую сковороду с 75 мл растительного масла. Обжариваем грибы 5 минут, а затем перекладываем вместе с растительным маслом в миску, чтобы они охлаждались.

Лук "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает четверть кольцами, отправляет на чистую разогретую сковороду с 75 мл растительного масла и обжаривает 5 минут.

В большой кастрюле с толстым дном "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает баклажаны, шампиньоны, лук, добавляет к овощам соль, перец горошком, сахар и тушит все вместе 20 минут. Затем добавляем мелко нарезанный чеснок, гвоздику, уксус, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Выкладываем овощи в стерилизованные банки и закручиваем их стерилизованными крышками. Даем консервации охладиться и ставим храниться в прохладном темном месте.

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