Компанія Samsung готується до запуску нового пристрою у своєму асортименті смартфонів під назвою Galaxy F15 5G, який орієнтований на бюджетний сегмент ринку.

Поява цієї моделі, позначеної номером SM-E156B/DS, на сайті технічної підтримки Samsung India натякає на те, що офіційний анонс смартфона може статися найближчим часом.

На даний момент інформації про конкретні характеристики Galaxy F15 5G поки немає, проте виходячи з подібних моделей в лінійці Samsung, можна припустити, що він пропонуватиме схожі можливості з Galaxy A15 5G. Останній, наприклад, оснащений AMOLED-екраном із частотою оновлення 90 Гц, процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, потужною батареєю на 5000 мАг, швидкою зарядкою потужністю 25 Вт та подвійною камерою з основним датчиком на 50 МП та допоміжним на 2 МП.

Очікується, що новий Galaxy F15 5G запропонує користувачам відмінне співвідношення ціни та якості, при цьому забезпечуючи надійну продуктивність та набір сучасних функцій, які роблять смартфон зручним та функціональним помічником у повсякденних завданнях.

Читайте також:

Багато постраждалих, серед загиблих дитина: окупанти вдарили ракетами по пологовому будинку та п'ятиповерхівці

Українці можуть достроково вийти на пенсію: що для цього потрібно та які документи подати

Астролог попередила всі Знаки Зодіаку про небезпеку 14 лютого: "Тільки зашкодите"