Компанія Samsung готується до запуску нового пристрою у своєму асортименті смартфонів під назвою Galaxy F15 5G, який орієнтований на бюджетний сегмент ринку.

Поява цієї моделі, позначеної номером SM-E156B/DS, на сайті технічної підтримки Samsung India натякає на те, що офіційний анонс смартфона може статися найближчим часом.

Samsung

На даний момент інформації про конкретні характеристики Galaxy F15 5G поки немає, проте виходячи з подібних моделей в лінійці Samsung, можна припустити, що він пропонуватиме схожі можливості з Galaxy A15 5G. Останній, наприклад, оснащений AMOLED-екраном із частотою оновлення 90 Гц, процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, потужною батареєю на 5000 мАг, швидкою зарядкою потужністю 25 Вт та подвійною камерою з основним датчиком на 50 МП та допоміжним на 2 МП.

Очікується, що новий Galaxy F15 5G запропонує користувачам відмінне співвідношення ціни та якості, при цьому забезпечуючи надійну продуктивність та набір сучасних функцій, які роблять смартфон зручним та функціональним помічником у повсякденних завданнях.

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