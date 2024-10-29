Победительница одного из сезонов, а теперь судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить домашний майонез.

Рецептом домашнего майонеза Ольга Мартыновская поделилилась на своем youtube-канале.

"Думаю, что такой рецепт есть в запасе далеко не у каждой хозяйки", - сообщила Ольга Мартыновская в своем youtube-канале.

РЕЦЕПТ домашнего, вкусного, настоящего майонеза:

1 желток

1 чайная ложка хорошей качественной горчицы

1 чайная ложка лимонного сока, либо фруктового или бальзамического уксуса

Щепотка соли. Щепотка сахара.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская сообщила , что опционально можно добавить чеснок по вкусу.

"Получившеюся смесь перемешиваем венчиком, думаем только о хорошем) Когда мысли о хорошем помогли вашей улыбке стать еще ярче а консистенция стала гуще, тонкой струйкой добавляйте растительное масло", - говорит звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

200-250 растительного масла для домашенго майонеза. Подсолнечное, оливковое, из косточек винограда, кому какое больше по душе.

"Важно и очень нужно! Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры", - резюмировала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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