Военнообязанным также необходимо знать, нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета при мобилизации в Украине.
В юридической компании «Приходько и Партнеры» ответили , нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета.
Известно, что начиная с 18 мая 2024 вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Таким образом, все украинцы, подлежащие воинской обязанности от 18 до 60 лет, должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные через территориальные центры комплектования или центры предоставления админуслуг, или с помощью приложения «Резерв+».
В ТЦК будут проверять место регистрации, личные данные, семейное положение, профессию и прочее.
Нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета и что делать, если у вас есть соответствующая отметка?
Получив отметку «Снят с военного учета», человек должен зарегистрироваться на военный учет в ТЦК или в соответствующем органе, где будет проходить учет.
Военнообязанный должен обратиться в новый ТЦК для постановки на учет в течение семи дней после снятия с учета.
Следует отметить, что снятие с учета в предыдущем органе должно быть не ранее трех дней до выезда с места жительства.
Нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета?
Украинцы, снятые с военного учета, обновлять данные не нужно.
Военнообязанные от 18 до 60 лет, снятые из учета, не должны идти в ТЦК, чтобы обновить данные.
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