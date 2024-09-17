Обновление данных в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки становится очень важным для всех военнообязанных в Украине.

Военнообязанным также необходимо знать, нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета при мобилизации в Украине.

В юридической компании «Приходько и Партнеры» ответили , нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета.

Известно, что начиная с 18 мая 2024 вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Таким образом, все украинцы, подлежащие воинской обязанности от 18 до 60 лет, должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные через территориальные центры комплектования или центры предоставления админуслуг, или с помощью приложения «Резерв+».

В ТЦК будут проверять место регистрации, личные данные, семейное положение, профессию и прочее.

Нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета и что делать, если у вас есть соответствующая отметка?

Получив отметку «Снят с военного учета», человек должен зарегистрироваться на военный учет в ТЦК или в соответствующем органе, где будет проходить учет.

Военнообязанный должен обратиться в новый ТЦК для постановки на учет в течение семи дней после снятия с учета.

Следует отметить, что снятие с учета в предыдущем органе должно быть не ранее трех дней до выезда с места жительства.

Нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета?

Украинцы, снятые с военного учета, обновлять данные не нужно.

Военнообязанные от 18 до 60 лет, снятые из учета, не должны идти в ТЦК, чтобы обновить данные.

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