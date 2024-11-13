Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в деталях, как можно сделать необычные гречаники с ноткой кофе.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал детальный рецепт гречаников с соусом.

У этого рецепта есть даже постные варианты без мяса. Сегодня же предлагаем приготовить гречаники в томатном соусе с неожиданным кофейным акцентом – это придает вкус уникальной пикантности, подметил Клопотенко.

Ингредиенты

Для гречаников:

куриный фарш — 300 г

гречка — 125 г

сало — 50 г

вода — 250 мл

яйца — 2 шт.

черный молотый перец — 1/3 ч. л.

манка — 3-4 ст. л. (для панировки)

подсолнечное масло — 3-4 ст. л.

соль — 1/2 ч. л.

Для томатного соуса:

томатная паста — 2-3 ст. л.

вода — 200 мл

чеснок — 3-4 зубчика

горький перец — 1/2 стручка

яблоко — 1 шт.

растворимый кофе — 1 ч. л.

сахар — щепотка

соль — щепотка

Приготовление

Промойте гречку, затем положите 125 г крупы в кастрюлю, добавьте 250 мл воды и немного соли. Варите гречку на среднем огне около 15 минут, затем дайте ей остыть. Разогрейте духовку до 180 градусов, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Нарежьте 50 г сала небольшими кусочками и переложите его в миску. Добавьте куриный фарш, отваренную гречку и два яйца. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, после этого лепите из фарша котлеты среднего размера. Обваляйте каждую в манке, чтобы получилась хрустящая корочка при запекании.

Противень застелите пергаментной бумагой, смажьте его подсолнечным маслом и выложите гречаники. Запекайте их в духовке при 180 градусах 15–20 минут.

Для соуса натрите яблоко на крупной терке и выложите на глубокую сковороду. Добавьте томатную пасту и воду, затем натрите чеснок или пропустите его через пресс и тоже положите в сковороду.

Тонко нарежьте половину стручка горького перца и добавьте в соус, посыпьте щепоткой сахара и соли. Тушите все на медленном огне 2–3 минуты, затем всыпьте чайную ложку растворимого кофе и хорошо перемешайте. Продолжайте тушить, пока кофе полностью не растворится, придав соусу необычную нотку, рассказал "Мастер Шеф" Клопотенко.

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