Когда кто-то подавился, его дыхательные пути частично или полностью блокируются, а это означает, что человек не может нормально дышать.

Возможно, человек, который подавился - сможет избавиться от него с помощью кашля, но если они не смогут, вам придется немедленно им помочь.

Признаки и симптомы, что человек задыхается:

затрудненное дыхание, речь или кашель.

красное опухшее лицо.

признаки беспокойства: они могут указать на свое горло или схватить себя за шею.

Что делать, если человек подавился?

Сначала выполните серию из 5 ударов по спине.

Если можете, осторожно наклоните человека вперед так, чтобы верхняя часть его тела была параллельна земле.

Для поддержки положите одну руку на грудь человека. Если это ребенок, встаньте на колени позади него.

Пяткой свободной руки нанесите 5 быстрых ударов (ударов по спине) между лопатками человека.

Затем выполните 5 толчков животом. Брюшные толчки поднимают диафрагму.

Они вытесняют из легких достаточно воздуха, чтобы вызвать искусственный кашель у человека, который подавился.

Этот кашель помогает воздуху перемещаться через дыхательное горло, выталкивая и удаляя препятствие из дыхательных путей и рта:

Обхватите талию человека.

Поместите один сжатый кулак над пупком и под грудной клеткой.

Другой рукой возьмите кулак. Резко и прямо потяните сжатый кулак назад и вверх под грудную клетку 5 раз быстро.

Если человек страдает ожирением или находится на поздних сроках беременности, делайте толчки в грудь.

Продолжайте бить по спине и толчкам в живот без остановки до тех пор, пока препятствие не будет устранено, человек не потеряет сознание или не будет доступна расширенная система жизнеобеспечения.

В любом случае человек должен быть осмотрен врачом как можно скорее.

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