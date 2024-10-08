Опытные садоводы озвучили советы хозяев для хорошего урожая, узнайте, чем обрабатывать деревья в саду осенью.

Начинать обрабатывать деревья осенью следует с применения мульчи, которая помогает сохранить влажность почвы и изолировать корни растений, чтобы избежать стрессового цикла замерзания и оттаивания в течение зимы.

Итак, чем обрабатывать деревья в саду осенью?

Обработка деревьев осенью также поможет им получить питательные вещества, необходимые для поддержания силы в течение зимних месяцев.

Садоводы говорят, что в это время года хорошей идеей может стать подкормка для конкретного дерева или гуминовая кислота.

Полезный совет по обработке деревьев осенью: можно сгрести опавшие листья и сделать из них перегной — прекрасную мульчу на следующий год.

Переходя с лета на осень, важно начать проверять деревья на наличие болезней или заражения вредителями.

Как только листья опадут с ветвей деревьев осенью, вы можете осмотреть дерево, чтобы определить, нуждается ли оно в структурной обрезке.

Мнения о том, следует ли обрезать осенью, неоднозначны.

Некоторые считают это ошибкой обрезки осенью, поскольку деревья должны находиться в состоянии покоя, поэтому не смогут быстро залечить раны.

Однако если вы заметили мертвые или больные ветки, может быть, лучше их как можно скорее осмотреть. Удаление их может помочь снизить риск их падения в случае непогоды.

Источник: homesandgardens.

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