Шеф-повар Евгений Клопотенко сообщил, что шакшука – это по сути обычная яичница, но готовится по особому рецепту.

Об этом шеф-повар Евгений Клопотенко сообщил на своем youtube канале.

"Если вы ежедневно ходите на работу и не можете нарушать правила, но хотите. Так вот вам мой совет – приготовить на завтрак шакишу", – сообщил Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ для приготовления шакшуки:

• 3 яйца • 2 шт помидоров • 1 зубчик чеснока • 1/4 лука • 1/2 болгарского перца • 1/2 цуккини • 300 гр. консервированных томатов пелаты • 4 веточки петрушки • 1 щепотка зиры • 2 ст. л. оливкового масла • 15 гр. сливок или йогурт.

По традиционному рецепту шакшуки должно быть два ингредиента – это томаты и яйца, а все остальное – это уже как повезет, все, что есть в холодильнике.

Сначала берем томаты, нарезаем их мелкими кубиками, перекладываем все в емкость.

Потом немного чеснок, немного лука – чем мельче мы его нарежем = тем меньше будет аромата лука.

Теперь болгарский перец нарезаем средним кубиком.

Приготовление базы шакшуки – это творчество, добавляем цуккини или кабачки. Теперь томаты пелатые, перец, оливковое масло.

Обжариваем смесь овощей на петельне, на среднем огне 5-7 минут.

Одну часть мы откладываем, что использовать в другой раз, а в другую выбиваем три яйца и добавляем зрение и жарим яйца две минуты и добавляем йогурт, жарим минут 5-10.

Читайте также:

Эта яичница станет вашим любимым завтраком: Сумская поделилась рецептом

Так вкусно на завтрак яйца вы не готовили: Хименес Браво дал оригинальный рецепт.

Оригинальный омлет в считанные минуты: Хименес-Браво раскрыл рецепт полезного завтрака.