Доктор Комаровский сообщил о причинах, в чём суть и почему происходит это явление, которое люди называют "продуло" шею.

Об этом доктор Комаровский рассказал на своем youtube-канале.

Как правило "продувает шею" в холодное время года, когда мы испытываем дискомфорт и нам реально холодно.

Если холод добирается до нашей шеи, то есть холодный воздух непосредственно воздействует на мышцы шеи на мышцы шеи, то в мышцах возникает спазм сосудов.

Что делать чтобы шею не продуло:

Во-первых следить за прогнозом погоды, пользоваться шарфиком, не совершать резких движений если реально испытываете дискомфорт.

К доктору нужно бежать обязательно после падения или аварии, если возникла острая боль в области шеи, если вы не можете наклонить голову, особенно если это сочетается с выраженной головной болью - это один из признаков менингита.

К врачу нужно кроме боли в шее у вас есть тошнота, головокружение, рвота и светобоязнь.

Что делать, если продуло шею?

Прежде всего ничего страшного нет и главный лекарь, если продуло шею - это время продолжать двигательную активность, продолжать поворачивать голову конечно же беречь шею от дальнейшего переохлаждения.

Медицинская наука рекомендует сразу же после того как резко заболела шея использовать либо холодные, либо тёплые компрессы.

По логике, если произошло кровоизлияние, то должен помочь холодный компресс ,но тем не менее очень многим от холодного компресса этот спазм усиливается и болит ещё сильнее.

Можете применять препараты местного действия нестероидное противовоспалительное средства для местного применения, как правило у нас есть в гелях, в кремах такие препараты как Ибупрофен, Диклофенак, Нимесулид.

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