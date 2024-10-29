Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился новым рецептом приготовления крем-супа из тыквы и зеленого чая.

Своим рецептом Клопотенко поделились на youtube-канале.

"Пока сезон в разгаре, непременно включайте в свой рацион блюда с тыквой!", - сообщил Клопотенко.

Порции для приготовления тыквенного крема супа: четыре, время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 40 мин.

Ингредиенты для крем-супа из тыквы: 750 г тыквы 3 зубчика чеснока 3 веточки розмарина 1 ст. л. зелёного чая 250 мл воды 50 г пармезана 200-300 мл молока 1 ст. л. масла, щепотка соли, черный свежемолотый перец по вкусу.

750 г большой и сладкой тыквы порежьте произвольными кусками, но одинаковые по размеру.

Выложите на противень тыкву, добавьте 3 зубчика чеснока и 3 веточки розмарина.

Окропите маслом и добавьте щепотку соли. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на режим конвекции верх/низ на 30 минут до готовности тыквы.

Главный секрет приготовления тыквенного крема супа от Клопотенко – заварите зеленый чай – 1 ст. л. в 250 мл воды.

Запеченную тыкву достаньте из духовки, уберите розмарин, переложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре.

Влейте в тыкву 200-300 мл молока, немного перебивайте, затем добавляйте в консистенцию, которую хотите получить, добавьте соль по вкусу и влейте 100 мл зеленого чая.

Для чипсов натрите 50 г пармезана на мелкой терке, на противень с пергаментом разложите горки из творога.

Поставьте в духовку на верхний уровень на 3 минуты, чтобы творог растаял.

Доставайте, как только сыр растает и немного затвердеет.

При подаче тыквенного крем-супа, украсьте тарелки чипсами из пармезана и черным перцем.

Читайте также:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.