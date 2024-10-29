Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился новым рецептом приготовления крем-супа из тыквы и зеленого чая.
Своим рецептом Клопотенко поделились на youtube-канале.
"Пока сезон в разгаре, непременно включайте в свой рацион блюда с тыквой!", - сообщил Клопотенко.
Порции для приготовления тыквенного крема супа: четыре, время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 40 мин.
Ингредиенты для крем-супа из тыквы: 750 г тыквы 3 зубчика чеснока 3 веточки розмарина 1 ст. л. зелёного чая 250 мл воды 50 г пармезана 200-300 мл молока 1 ст. л. масла, щепотка соли, черный свежемолотый перец по вкусу.
750 г большой и сладкой тыквы порежьте произвольными кусками, но одинаковые по размеру.
Выложите на противень тыкву, добавьте 3 зубчика чеснока и 3 веточки розмарина.
Окропите маслом и добавьте щепотку соли. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на режим конвекции верх/низ на 30 минут до готовности тыквы.
Главный секрет приготовления тыквенного крема супа от Клопотенко – заварите зеленый чай – 1 ст. л. в 250 мл воды.
Запеченную тыкву достаньте из духовки, уберите розмарин, переложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре.
Влейте в тыкву 200-300 мл молока, немного перебивайте, затем добавляйте в консистенцию, которую хотите получить, добавьте соль по вкусу и влейте 100 мл зеленого чая.
Для чипсов натрите 50 г пармезана на мелкой терке, на противень с пергаментом разложите горки из творога.
Поставьте в духовку на верхний уровень на 3 минуты, чтобы творог растаял.
Доставайте, как только сыр растает и немного затвердеет.
При подаче тыквенного крем-супа, украсьте тарелки чипсами из пармезана и черным перцем.
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