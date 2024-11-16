Android защищает ваш телефон, запрашивая у вас PIN-код, узнайте, что делать, если вы его забыли.

Что произойдет, если вы забудете установленный вами пароль на телефона - если вам повезет, вы сможете легко вернуться обратно, но это может оказаться невозможным.

Как узнать пароль от телефона Android, если вы его забыли:

Разблокировка Android с помощью Smart Lock.

Если вы забыли свой PIN-код, графический ключ или пароль, функция Smart Lock в Android может вас спасти.

Например, предположим, что вы настроили Smart Lock на своем телефоне Android и он автоматически входит в систему, когда находится в домашней сети Wi-Fi.

Вы можете подключить свой телефон Android к этой домашней сети Wi-Fi, и он автоматически разблокируется для вас, даже если вы не можете вспомнить обычный код разблокировки.

Проблема с этим решением в том, что оно только позволяет вам войти в свой телефон, но не помогает вам сбросить PIN-код, графический ключ или пароль, если вы его забыли. Вам все равно нужно будет знать это, если вы захотите внести изменения в Smart Lock.

Плюс, большая проблема в том, что вы не можете использовать Smart Lock, чтобы войти в свой телефон Android после его перезапуска.

Если вы можете вернуться в свой телефон Android с помощью Smart Lock, вам следует сделать резервную копию всех важных данных, а затем использовать одно из следующих решений.

Samsung SmartThings Найти. Владельцы Samsung Galaxy имеют лучший вариант, когда дело доходит до восстановления телефона, если вы забыли свой PIN-код, графический ключ или пароль.

Вы можете использовать инструмент SmartThings Find от Samsung , чтобы разблокировать телефон Android и сбросить настройки безопасности экрана блокировки или пароля удаленно, если вы его забыли.

Источник: howtogeek.

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