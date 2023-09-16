В этот раз на своей странице в Instagram Ектор Хіменес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить кабачковые наггетсы.
"В мире ни разу ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки. Интересно, что они совсем не кислые, но содержат много витамина С. В 100 г кабачка всего 25-27 кКал, поэтому их часто включают в различные диеты", - поделился интересными фактами о кабачках судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Кабачок – 1 шт.
• Соль – 1/2 ч.л.
• Мука пшеничная – 2 ст.л.
• Сыр твердый – 50 г
• Яйцо – для панировки
• Панировочные сухари - 30 г
⠀
Кабачок нарезаем брусочками, добавляем соль и оставляем на 15 минут, чтобы он выпустил воду. Лишнюю жидкость сливаем, а в кабачок добавляем муку и перемешиваем.
Далее "Мастер Шеф" Хименес-Браво обмакивает кусочки кабачка в яйцо, а затем панирует в смеси сухарей и мелко натертого сыра.
Выкладываем наггетсы на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Подавать кабачковые наггетсы Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" советует со сметанным соусом.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Готовьте, это очень вкусно👌"
"Так же хорошо получаются нагентсы из цветной капусты!".
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.