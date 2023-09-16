Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил еще один отличный рецепт из кабачков.

В этот раз на своей странице в Instagram Ектор Хіменес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить кабачковые наггетсы.

"В мире ни разу ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки. Интересно, что они совсем не кислые, но содержат много витамина С. В 100 г кабачка всего 25-27 кКал, поэтому их часто включают в различные диеты", - поделился интересными фактами о кабачках судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Кабачок – 1 шт.

• Соль – 1/2 ч.л.

• Мука пшеничная – 2 ст.л.

• Сыр твердый – 50 г

• Яйцо – для панировки

• Панировочные сухари - 30 г

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Кабачок нарезаем брусочками, добавляем соль и оставляем на 15 минут, чтобы он выпустил воду. Лишнюю жидкость сливаем, а в кабачок добавляем муку и перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Хименес-Браво обмакивает кусочки кабачка в яйцо, а затем панирует в смеси сухарей и мелко натертого сыра.

Выкладываем наггетсы на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Подавать кабачковые наггетсы Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" советует со сметанным соусом.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Готовьте, это очень вкусно👌"

"Так же хорошо получаются нагентсы из цветной капусты!".

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