В Украине планируют перечислить выплаты, в том числе пенсии и зарплаты.

Так, в Украине постепенно планируют перечислить выплаты, в частности пенсии и зарплаты уже в следующем году.

В частности, повысят выплаты для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия, таким образом они будут получать

2680 грн – с 2023-го;

2840 грн – с января по июль 2024-го;

3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3348 грн – в 2025-м;

3582 грн – в 2026-м.

В среднем зарплата в 2024 году составит 21 852 грн, в 2025 – 25 645 грн, в 2026 – 29 625 грн.

Увеличится минимальная заработная плата, ее планируется перечислить в два этапа:

в январе – до 7100 грн,

в июле – до 8000 грн.

В 2025 году минималка будет 8370 грн, а в 2026 – 8956 грн.

Эксперт по вопросам социальной экономики Людмила Черенько прогнозирует, что ощутимый рост доходов следует ожидать во второй половине 2024 года.

"Возьмите себе такие зарплаты и пенсии, просто нет слов, какая несправедливость в этом мире, одно жирует а другое бедствует, обманывают этих людей позор этой власти, в этой Украине!",

"А детские когда пересчитают 10 лет без изменений позор депутатам как ребенка одеть на 860 грн",

"Чтобы они сами на такие пенсии жили, издевательство над людьми при таких тарифах и ценах на продукты",

"Это прикол? Вы просто ноль забыли дописать?! Война забрала очень много Украинцев, еще большая часть уехала! Вы делаете все для того, чтобы люди покидали Украину! Дать вам пи..м 2500 и проживите", - свирепствуют украинцы в комментариях .

Источник: Обозреватель .

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