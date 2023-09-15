В прошлом осенне-зимнем периоде российская армия приложила усилия, чтобы лишить украинцев света и тепла в холодный сезон. Оккупанты запускали ракеты по электрическим подстанциям и другой гражданской инфраструктуре, нанося ущерб. И хотя, к счастью, не удалось полностью погрузить население в темноту и холод, все же украинцам приходилось некоторое время сидеть без света и тепла.

Как говорят эксперты, в этом осенне-зимнем сезоне история с российскими обстрелами гражданской инфраструктуры может повторится, как и блекауты. Поэтому украинцам нужно готовится. Советами по выживанию во время войны - без света, воды и тепла в эфире "Суспільного" поделился инструктор Артем Помазан.

Вода

Инструктор советует продумать варианты, где вы сможете набирать воду в случае отключений и блекаута. Таким источником могут быть родники, бюветы, скважины, они есть, например, в Киеве. Если не уверенны в качестве воды, ее можно отфильтровать в домашних условиях. Для этого понадобятся две емкости, марля и, к примеру, таблетки активированного угля, песок, камни.

Нужно пропустить воду из одной емкости через марлю-фильтр в другую емкость. Кроме того, готовые фильтры из подобных компонентов можно купить и фильтровать воду дома.

Продукты питания

Что касается продуктов, то здесь эксперт советует ориентироваться на два основных фактора – сроки/условия хранения и калорийность. Для приготовления пищи в условиях блекаута в квартире можно использовать самые простые газовые горелки, например, туристические.

Тепло и обогрев

Главным источников тепла в квартире без отопления являются люди, которые в ней живут. Человеческое тело вырабатывает тепло, поэтому нужно продумать варианты, как это тепло сохранить. Для этого подойдет термобелье, пуховые и ворсистые вещи, одежда из флиса и тд. Главное условие сохранения тепла – между телом и одеждой должна быть прослойка воздуха.

Для сна лучше выбирать спальник. Ваше тело само по себе не сможет обогреть всю квартиру, однако, в ограниченном пространстве вы сможете обеспечить себе тепло. Также во время войны и блекаута можно спать в квартире в палатке или в самой маленькой комнате, тогда больше шансов быть в тепле.

Небольшой лайфхак

Также инструктор поделился полезным лайфхаком на випадок блекаута – чтобы павербанк дольше держал заряд, храните его в тепле, можете брать его с собой в спальник или в палатку во время сна.

Последние новости Украины:

Напомним, Операция там была не одна: эксперт раскрыл детали мощного удара по силам оккупантов в Крыму.

Как сообщала Politeka, Становится сложным удерживать: важные населенные пункты под огневым контролем, какая обстановка на фронте.

Также Politeka писала, что "Это мой дом!": россияне с самолета сбросили авиабомбу на жилой квартал.