Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась семейным рецептом сливового пирога, которым радует своих близких в сезон слив.

Мало того, что Ольга Сумская расписала весь рецепт пошагово, так она еще и сняла на видео весь процесс приготовления – от замешивания теста до подачи.

"Сезон слив в разгаре. Есть немного времени и вдохновения. Сегодня испекла для семьи фирменный песочный пирог со сливами! Нереально вкусно!", - написала Ольга Сумская и рассказала свой семейный рецепт сливового пирога.

Похоже, первым выпечку Ольги Сумской отведал ее муж актер Виталий Борисюк. Не отказала себя в удовольствии о сама актриса, и показала, как это было.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать рецепт сливового пирога от Ольги Сумской:

"Выгладит супер, аппетитно".

"Оля, спасибо вам! Обязательно приготовлю и напишу".

"Я тоже пеку такой пирог уже давно. Очень вкусно".

"Красота и вкуснятина! Спасибо вам за рецепт!".

"Очень вкусно даже через видео, супер-рецепт".

"Очень вкусный пирог, я тоже такой делаю! Девочки, можно добавлять варенье".

Последние новости Украины:

Напомним, "Отпусти уже Потапа страну защищать": Каменских жестко потроллили из-за домашнего кадра.

Как сообщала Politeka, Блогер выдал пародию на Дорофееву, Санину и Пивоварова: как продюсер "Голос страны" отреагировал.

Также Politeka писала, что "Ценник с кроссовок сними": над Никитюк подшутили украинцы после прогулки в новом наряде.