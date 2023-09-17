Гороскоп по картам Таро, что принесет сегодняшний день, расклад по всем знакам Зодиака на конец сентября.

Окончание этого месяца может показаться вихрем эмоций. Ваш разум может легко отвлечься и затуманиться чрезмерными размышлениями.

Сентябрь приносит энергию для размышлений, прежде чем творить. Позвольте себе время подумать, чувствовать, прежде чем двигаться дальше. Не все нужно решать все сразу. Обратите внимание, где вы больше всего расставляете приоритеты в своей энергии и усилиях.

Карта Таро Овен

В течение месяца вы можете почувствовать, что вам не хватает направления. Особенно, если кажется, что все идет не так, как вам хотелось бы. Это момент переоценки динамики контроля. Будучи знаком овна, внутри вас живет упрямое качество. Может быть, ты мчишься к финишу? Говорят, качество лучше количества.

Карта Таро Телец

Это месяц огромной саморефлексии. При этом не будьте слишком осуждающими по отношению к себе. Вы можете заметить, что перерастаете людей, места и вещи. Это естественная часть духовной эволюции. По мере вашего дальнейшего продвижения к личному просветлению в этом месяце обратите внимание на то, как изменились ваши личные ценности и видение жизни. Это период, когда вы можете извлечь пользу из уединенной деятельности.

Карта Таро Близнецы

Многие могут получить новую работу или повышение в этом месяце. Если да, поздравляю! Для тех из вас, кто что-то изучает, это будет месяц, когда вы увидите, что ваши усилия окупятся. В целом для вас это очень продуктивный месяц.

Карта Таро Рак

Сентябрь приносит вам мудрость сострадания. Ты был сильным весь год. Вы очень жизнестойкий знак (и человек). Вот почему вы представлены крабом, имеющим твердый панцирь, способный выдержать шторм. Сентябрь дарит вам энергию воспитания. Вы обнаруживаете, что склоняетесь к заботе о себе и сочувствию. Вам, как природному чуткому знаку, сделать это несложно.

Карта Таро Льва

Пришло время быть честным и правдивым. Не столько с собой, сколько с другими. Живите своей жизнью без извинений, и независимо от того, как другие судят или воспринимают это, не им решать. По крайней мере, таков эмоциональный мотив месяца. Будьте бесстрашны в своем подходе к жизни. Помните, что не все будут терпимы, когда дело касается различий во мнениях.

Карта Таро Дева

Возможно, в этом месяце вы будете слишком заняты, чтобы уделять время своим личным делам, поскольку вам приходится сталкиваться с нежелательным мнением других. Конечно, постойте за себя в этом месяце, когда почувствуете, что это оправдано. Двигайтесь расчетливо и стратегически, чтобы не быть обвиненным в обстоятельствах, находящихся вне вашего контроля.

Карта Таро Весы

Как воздушный знак, вы, естественно, интуитивный человек. Но прислушиваться к своей интуиции иногда может быть неясно, поскольку вы также очень логичный человек и склонны к нерешительности. Это месяц решимости и твердости в своем внутреннем знании.

Карта Таро Скорпион

Сейчас у вас период восстановления. Возможно, вы недавно пережили событие, изменившее вашу жизнь. Это может быть огромным неудобством и может привести к ряду новых изменений в вашей жизни. Этот месяц принесет дополнительные изменения, Скорпион. Это месяц суровых реалий. Борьба с ложным чувством стабильности и нереалистичными ожиданиями.

Карта Таро Стрелец

Ваша карта — пятерка пентаклей, Стрелец или восходящий Стрелец. Вы от природы щедрый и щедрый человек. Из всех огненных знаков вы самый щедрый и щедрый. Вы всегда готовы протянуть руку помощи. В этом месяце вы подтверждаете правильность своей репутации. Вы можете обнаружить, что другие люди обращаются к вам за состраданием, финансовой поддержкой или советом. Вы не против пожертвовать в этом месяце, но вы можете чувствовать себя обделенным.

Карта Таро Козерог

Это месяц, когда вы можете чувствовать себя комфортно, избегая событий. Появление этой карты означает нерешительность. Нежелание видеть правду в вопросе. Будучи одним из самых честных и правдивых знаков зодиака, вы обычно не стесняетесь говорить правду. Сентябрь создаёт для вас внутренний переполох. Пришло время взглянуть в лицо своим страхам и сбалансировать корневую чакру.

Карта Таро Водолей

Вы чувствуете себя творчески и полны энтузиазма. Это прекрасное время для изучения новых проектов и способов расширения. Идеи, реализацию которых вы откладывали, должны быть выдвинуты на первый план, чтобы вы могли их реализовать. Астрологически вы чувствуете энергетический сдвиг.

Карта Таро Рыбы

Возможно, вы заняты чествованием других или получите признание в сентябре. Независимо от ситуации, этот месяц прекрасен и красив. Вы чувствуете себя уверенно. Это месяц, когда вы позволите себе испытать веселье и беззаботную сторону жизни.

Источник: popsugar.

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