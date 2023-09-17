Срок подачи заявлений и необходимых документов для получения денежной помощи и компенсаций за потерянный урожай из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине продлен до 31 октября 2023 года. Подробности сообщили в Минфине.

Это решение было принято правительством и отмечено в постановлении под названием "О внесении изменений в Порядок оказания единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией дамбы Каховской гидроэлектростанции за утраченный урожай под номером 980".

Также расширен срок рассмотрения заявления Комиссией с 10 до 20 дней. В связи с этим, срок принятия решений областными государственными администрациями (ОВА) о денежной помощи, то есть выплата компенсаций, был продлен до 30 ноября 2023 года.

Получить денежную помощь могут жители Николаевской и Херсонской областей, имеющие земельный участок для личного хозяйства или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, а также земельный участок для индивидуального садоводства.

Размер денежной помощи составляет 3318 гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 гектара земли. При этом денежная помощь выплачивается на площадь не более 0,2 га в Николаевской области и 0,3 га в Херсонской области.

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