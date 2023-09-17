В условиях войны для многих граждан Украины возможность получить жилищную субсидию стала существенной финансовой выручкой. Предоставление и назначение жилищных субсидий проводится Пенсионным фондом Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу, позволяющему гарантировать право людей на помощь в условиях, когда они были вынуждены изменить свое место жительства.

Все необходимые процедуры можно выполнить онлайн на порталах Действие или ПФУ, заполнив соответствующие формы и прикрепив сканированные копии необходимых документов.

В 2024 году жилищные субсидии гражданам, имеющим на них право (информацию об этом можно узнать на портале "Дія"), остаются без основных изменений и будут выплачиваться в полном объеме. Это означает, что автоматически будет учтено повышение тарифов. Кроме того, обещают упростить процедуру получения этих льгот.

Об этом сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины. Граждане, уже получающие субсидии, не должны будут совершать никаких дополнительных действий.

Пенсионный фонд будет автоматически перечислять размер субсидии, например, при увеличении тарифов. Если доходы семьи не изменились, но тарифы выросли, то размер субсидии будет автоматически перечислен, чтобы семья не понесла увеличенных расходов на жилищно-коммунальные услуги. Деньги будут выделяться, субсидии продолжат выплачиваться.

Правительство отмечает, что в бюджете на 2024 год не предусмотрен дефицит средств для финансирования жилищных субсидий. Согласно действующему законодательству Украины субсидия назначается тем, у кого расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Источник: Телеграф.

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.