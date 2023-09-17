В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить жареные сливы и домашний крем-сыр.

"Обожаю сливу - особенно когда мякоть плотная и кисло-сладкая, ароматная. Люблю и в пирогах, и просто жареную на гриле", - рассказал судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления этой закуски разделяем сливы на половинки, удаляя косточки. Добавляем к ним немного меда и бальзамического или яблочного уксуса, а также чабрец, который отдаст аромат при нагревании.

Жареные сливы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский будет подавать вместе с домашним крем-сыром.

"Беру греческий йогурт, добавляю в него любые свежие ароматные травы - я обожаю эстрагон (тархун) свежий орегано, в этом году совсем ни у кого не видел майоран - это же такая вкусность 😍(если где-нибудь увидите - очень рекомендую попробовать)", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Также к йогуртовой смеси можно добавить оливковое масло по вкусу.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перемешивает йогурт, выкладывает его в марлю и подвешивает на несколько часов, чтобы вышла избыточная влага – и получаем крем-сыр.

Половинки сливы обжариваем и переходим к подаче.

"На тарелку выкладываю йогурт, сливу, сверху поливаю медом и посыпаю поджаренными орешками. По желанию добавьте свежие листики салатов или просто рукколы. И есть это все с куском поджаренного хрустящего хлеба", — советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

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