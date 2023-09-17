Эксперт рассказал, как правильно выбрать кухонные ножи, как за ними ухаживать и от каких ножей лучше отказаться.

Кухонный нож – незаменимый атрибут на любой кухне. Существует множество видом кухонных ножей со своим набором функций. Однако, если говорить об универсальных ножах, то их достаточно всего два – больший и меньший по размеру.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал специалист по выбору и уходу за ножами Григорий Соя.

По словам специалиста, на каждой кухне должно быть, как минимум два универсальных ножа, которыми можно резать все – больший по размеру и меньший. А остальные виды ножей – для хлеба, для масла, для мяса и прочее – это уже для личного комфорта на кухне.

Одним из основных признаков качественного кухонного ножа является материал лезвия. Лучшие кухонные ножи имеют лезвия из высококачественной стали, которая отличается прочностью и жесткостью. Качественные ножи имеют хорошую изначальную остроту и не требуют частой заточки. Эксперт советует обратить внимание на итальянские и японские ножи, ведь в этих странах очень развита индустрия производства кухонных ножей.

При этом Григорий Соя рекомендует отказаться от керамических ножей, которые были очень модными в свое время. По словам специалиста, керамические ножи отличаются прочностью, однако, как и любая керамика, они могут просто разбиться. К тому же они могут оставлять мелкую крошку прямо во время приготовления блюд, а это не очень безопасно.

Григорий Соя подчеркивает, что резать ножом чтобы то не было нужно к деревянной основе, условно, кухонной доске. Это не должны быть стеклянные или керамические тарелки, например. Таким образом вы продолжите жизнь своего ножа. Также специалист советует хранить ножи отдельно от других кухонных инструментов и не мыть их в посудомойных машинах.

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