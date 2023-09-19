Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный кекс с сыром. Перед запеканием форму следует подготовить методом "французская рубашка". Для этого форму смазываем маслом, а затем обсыпаем мукой по всему периметру. После этого форму переворачиваем и встряхиваем, чтобы избавиться от лишней муки. Этот процесс облегчит извлечение творожного кекса из формы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

4 яйца

1 столовая ложка сахара

½ чайной ложки соли

120 грамм мягкого масла 82,5% жирности

150 мл молока

360 грамм муки

⅓ чайной ложки разрыхлителя

1 упаковка сыра "Тенеро" от КОМО (185 грамм)

100 грамм грецких орехов

15 грамм масла для подготовки формы

1 столовая ложка муки для подготовки формы

Приготовление:

Достаньте 120 граммов масла из холодильника, чтобы оно стало мягким. Если нужно ускорить процесс, можно разместить его близко к теплой плите, но следите, чтобы оно не растеклось. В глубокой миске взбейте 4 яйца с 1 столовой ложкой сахара и ½ чайной ложкой соли до получения светлой массы, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Добавьте мягкое масло и 150 мл молока в яичную смесь. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Клопотенко делится, постепенно добавьте 360 граммов муки, ⅓ чайной ложки разрыхлителя, натертый сыр и мелко нарубленные грецкие орехи. Тщательно перемешайте тесто до получения однородной массы.

Натрите 185 граммов сыра на крупной терке и нарубите 100 граммов грецких орехов.

Подготовьте форму для выпечки методом "французская рубашка". Вы можете использовать прямоугольную, круглую или форму с отверстием посередине. Наполняйте форму приготовленным тестом, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Выпекайте кекс в предварительно разогретой духовке в течение 50 минут или до полной готовности. Проверьте готовность, воткнув в кекс деревянную шпажку – она должна выйти сухой.

"Мастер Шеф" Клопотенко также советует, дайте кексу остыть перед подачей.

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