Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 19 сентября 2023 года.

Хотя Таро, возможно, и не является точной наукой, они все же дают разуму веселую и познавательную пищу для размышлений и размышлений каждый день.

Сегодняшний гороскоп Таро на 19 сентября 2023 года связан с энергией Солнца в Деве, которая связана с нашими повседневными обязанностями и тем, как мы заботимся о своем здоровье. Луна находится в Скорпионе, знаке ее падения, но именно здесь психическая энергия возрастает сильнее всего, и мы чувствуем вещи из глубины себя.

Если вы сегодня немного устали (особенно водные знаки, Рак, Скорпион или Рыбы), позвольте своей энергии восстановиться с помощью отдыха и воды.

Всем знакам зодиака вода помогает нам обрести спокойствие и почувствовать себя отдохнувшими, восстановленными и целостными на духовном уровне. Вот что ждет каждый знак зодиака, начиная с сегодняшнего дня, 19 сентября 2023 года, используя для чтения одну карту Таро.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Пришло время наполнить вашу чашу любви, Овен. Вы зажгли свою эмоциональную свечу с обоих концов и устали на уровне души. Семерка Кубков дает вам знать, что вы можете восстановить свою энергию и вернуться к своему бодрому и жизнерадостному состоянию. Придется вырезать несколько дел из расписания, чтобы вы могли выделить мне немного времени. Даже если вы планируете просто оставаться в постели и дремать весь день, это полезно для вас. Ваше тело нуждается в этом, поэтому позаботьтесь о нем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Трудно поверить, что прошло так много времени, и когда вы оглядываетесь назад на отношения, которые вы создали, приятно думать, что некоторые из этих дружеских отношений родом из детства. Шестерка Жезлов приглашает вас отпраздновать узы, которые вы поддерживали на протяжении многих лет. Замечательно иметь хороших, давних друзей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы знаете, что не должны делать то, что обещали себе и другим, от чего бросите. Возможно, вам сложно бросить курить или отказаться от вейпинга, потому что вы хотите начать новую жизнь и стать здоровее прямо сейчас. Карта Таро Дьявол сегодня вызывает сочувствие, поскольку указывает на то, что у вас возникнет желание вернуться к своим старым привычкам. Позвони другу. Выбирайте сегодня меньшее из зол. Признайте, что вы чувствуете то же самое, но постарайтесь не скатиться к шаблону, от которого вы хотите отойти.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вы находитесь в сентиментальном настроении, и когда вы слышите что-то сладкое или смотрите видео, где человек демонстрирует крайнюю доброту, это вас очень трогает. Сегодня соединитесь с этой сентиментальной стороной вас. Паж Кубков указывает на то, что вы получаете пользу от того, что позволяете своим чувствам расти, когда дело касается любви и всех сострадательных поступков, которые люди делают в мире.

Лев (23 июля – 22 августа)

Иногда людям нравится спорить, и деньги — это тема, которая может спровоцировать каждого. Сегодняшняя Девятка Пентаклей показывает, что финансовые вопросы являются больным местом почти для каждого человека, которого вы встречаете сегодня. Возможно, вы захотите не рассказывать о своей последней дорогой покупке. Конечно, приятно иметь предмет роскоши, который вы можете себе позволить, но если вы поделитесь своей радостью, это может вызвать зависть у других. Так что будь осторожен.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У вас много всего происходит, и когда вы находитесь между моментами печали и счастья, очень сложно найти баланс. Сегодня вы можете бороться с чувствами, которых у вас давно не было. Вы можете пережить процесс скорби и не осознавать этого. Позвольте себе быть человеком и не подавляйте чувства, чтобы избежать их сложности. Вместо этого напишите о них в дневнике или обсудите это с хорошим другом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Никогда не легко сообщать кому-то новости, которые могут им понравиться, а могут и не понравиться. Сегодня вы можете оказаться на стороне получения сообщения от человека. Вы спросите себя, кем они себя считают, чтобы сказать вам это. Вы могли ожидать, что оно придет к вам другим путем. Не отвергайте то, что слышите, потому что вам не нравится источник, Весы. Исследуйте это и подтвердите сообщение, но не оставайтесь глухим из гордости.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня вы возьмете на себя роль лидера, когда получите карту Таро Императрица. Вы руководите любовью и заботливой энергией. Вы берете все, что у вас есть, и делитесь этим с другим человеком из глубины своего сердца. Не стесняйтесь носить свое сердце на рукаве. В вашей доброй стороне так много хорошего, и вам понравится демонстрировать свою материнскую природу людям, которые ценят ваше поведение.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня один из тех дней, когда мелкие умы могут спорить по мелочам, и вы задаетесь вопросом, почему все злятся по пустякам. Паж Мечей может проявиться так, как вы этого не ожидаете. Почти зависание телефона, когда вам не нравится тон друга, или удаление дружбы друга в социальных сетях, потому что вы считаете, что его политический пост был слишком большим. Сегодняшний день может быть очень энергичным, поэтому будьте внимательны. Это тоже пройдет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Удивительно, что кто-то скорее предпочтет изменить или разорвать отношения, чем просто расстаться. Но сегодня вы можете обнаружить человека, который изменяет. Их неверность вполне может быть только эмоциональной, и у вас может возникнуть желание рассказать другу о том, что вы чувствуете. Сегодня мудрость заключается в том, чтобы решить, как поступить с этой скандальной новостью и не попасть в сплетни. Возможно, истина выйдет наружу сама.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вы часто являетесь человеком, который тщательно обдумывает информацию, прежде чем делать поспешные выводы, но сегодня вы будете действовать по-другому. Сегодня вы полны страсти, и именно с этой страстью вы чувствуете, что решили действовать с твердой убежденностью. Некоторые люди руководствуются логикой и разумом, но сегодня вы руководите своим сердцем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вы искали новый способ заработать деньги, и сегодня вы наткнулись на золотую жилу идеи. У вас есть отличное бизнес-видение, и пришло время обратиться за поддержкой и советом к эксперту. Вы не хотите откладывать это. Выясните, жизнеспособно ли это, а затем приступайте к делу.

Источник: yourtango.

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