Ясновидец Валерий Шатилович предупредил, что в октябре россияне могут использовать какое-то оружие массового поражения, но Украина будет успешно освобождать свои территории.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Что ожидает фронт в октябре? Что там будет происходить?

Я вижу всадника на лошади, и он держит флаг Украины, всадник шагает достаточно быстро. То есть Украина будет продвигаться, будет возвращать свои территории. Но действительно будут какие-то такие точки, места, где будут происходить сильные, серьезные бои, и враг с потерями будет отступать.

Октябрь очень хорош для контрнаступления, для освобождения наших территорий, действительно это будет успешный месяц. Хотя Украина с потерями, с какой-то болью будет возвращать эти территории. Может быть, даже российская армия будет применят какое-то оружие массового поражения.

Не ядерное, конечно, но запрещенное оружие, не просто ракеты. Как газ, вижу дым, может, какие-то газовые, дымовые ракеты, что-то такое. То, что бьет не по одному человеку, а сразу по многих людям.

Что будет происходить в октябре в акватории Черного моря?

Октябрь без резких изменений. Я вижу, что Украина постепенно, медленно движется к тому, чтобы, скажем, уже более хорошо себя чувствовать в море. И вижу, что российские корабли находятся очень далеко. То есть большой опасности и каких-то морских боев я не вижу в октябре.

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