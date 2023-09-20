Согласно проекту бюджета Украины на 2024 год, максимальная пенсия и максимальная будут повышены.

Украина готовится повысить минимальную пенсию и минимальную зарплату с начала 2024 года согласно проекту бюджета. Максимальный размер пенсии также возрастет в результате этих изменений. С 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине составит 23610 гривен, что на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Согласно проекту бюджета Украины на 2024 год, максимальная пенсия ограничена размером, что составляет 10 прожиточных минимумов для лиц с ограниченной трудоспособностью. Однако размер этого прожиточного минимума также увеличится с января с 2093 года до 2361 гривен, и, соответственно, минимальный размер пенсии тоже возрастет.

Большинство получателей максимальных пенсий в Украине являются льготными категориями, такими как военные и чернобыльцы. Также эту пенсию могут получать те, кто когда-либо получал высокие зарплаты.

Обычно, чтобы получить максимальную пенсию, размер заработной платы должен быть около 70 000 гривен и зарабатывать ее в течение 35 лет. Одной из исключительных категорий есть судьи в отставке, получающие пенсии без ограничений, со средней суммой около 100 000 гривен.

Несмотря на это, средняя пенсия в Украине составляет около 5 300 гривен. Киев отличается высокими пенсиями, благодаря большим средним зарплатам, и жители столицы в среднем получают пенсии в размере 7 100 гривен.

Источник: Обозреватель.

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