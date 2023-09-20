На данный момент в Украине наблюдается подорожание сезонных овощей, однако на этом цены расти не перестанут на другие товары.

Популярный продукт подорожает и влечет другие цены. В Украине планируется подорожание сезонных овощей, и цены на них не снизятся в ближайшем будущем. Глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко сообщил, что до конца сентября производители также поднимут цены на молоко.

Это, в свою очередь, отразится на ценах готовых молочных продуктов. По его словам, производители планируют увеличить цены на молоко на 50 копеек за литр. Однако поднять цены на готовую продукцию, как сливочное масло, сыры и другие молочные продукты, является сложной задачей из-за падения покупательной способности украинцев.

Эксперты также считают, что с началом отопительного сезона спрос на молочные продукты в дальнейшем уменьшится из-за расходов и оплаты коммунальных услуг. Это может привести к тяжелым ситуациям для украинских производителей.

Следует отметить, что в Украине на этой неделе начали снижаться оптовые цены на капусту. В связи с уборкой поздних сортов капусты в местных хозяйствах предложение на рынке существенно возросло.

Цены на оптовые партии капусты на 19 сентября составляли от 5 до 6 гривен за килограмм ($0,13-0,16 за килограмм). Это снижение по сравнению с минувшей пятницей, когда цены составляли от 7 до 10 гривен за килограмм ($0,19-0,26 за килограмм).

Источник: 5692.com.ua

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