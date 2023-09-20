Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 20 сентября 2023 года, что приготовил для вас сегодняшний день.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 20 сентября 2023 года уже здесь с предсказанием на эту среду.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в среду, 20 сентября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Луна.

Сегодняшний день требует немного большего внимания к деталям, чем вы обычно уделяете им не спеша. И если вы спешите по жизни, вы можете пропустить красный флаг, который ясен как день. Вам не нужно оглядываться назад. Если вы чувствуете, что что-то не так, о чем-то лгали или неточно высказались, сегодня самое время высказать свое настоящее мнение. К истине!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Кому нравится групповой проект? Подними свою руку! Скорее всего, вы не будете первым, кто сегодня добровольно предложит сотрудничество с командой. Зачем, если ты можешь получить больше работы самостоятельно?

Сегодняшняя Девятка Жезлов — это предупреждение о том, что сегодня вас могут попросить возглавить или возглавить проект, в котором участвуют все. Теоретически это отличная идея, но эта карта говорит, что вам, возможно, придется подобрать мяч, когда он упадет. Что ты можешь сказать? Ты герой!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Вы готовы подзаработать, Близнецы. Эта карта наполнена энергией, амбициями и желанием добиться успеха в вашей финансовой жизни. Вы не удовлетворены тем, как обстоят дела в вашей нынешней экономической ситуации. Вы хотите большего от жизни, а это значит, что вам нужно получить на это деньги.

Итак, если вы ищете следующую лучшую идею, не сидите и ждете, пока она придет к вам. Предлагайте идеи. Запишите свой первый проект бизнес-плана. Что-то случается, когда вы уделяете время своему успеху.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Жизнь следует определенным правилам, а изобилие приходит из сферы взаимных уступок. Вы дающий, Рак, и когда вы видите кого-то в нужде, ваше сердце обливается кровью за него, и вы желаете помочь всем, чем можете. Однако сегодня именно вам, возможно, придется стать получателем.

Это также может заставить вас чувствовать себя некомфортно и немного уязвимо. Будьте милосердны в сложившихся обстоятельствах. Вам нравится это чувство, когда вы можете помочь другому человеку. Это подарок, которым вы можете поделиться с другом, позволив ему подарить вам то, что вы хотите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Вам нравится, чтобы все было в порядке, и когда вы можете правильно спланировать и структурировать свой график, именно тогда вы чувствуете себя наиболее счастливым.

Это не ваш любимый образ жизни, но бывают дни, когда вашей интуиции и эмоционального интеллекта должно быть достаточно, чтобы провести вас в течение дня. Продолжай, Лео!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы много работаете сейчас, чтобы завтра иметь ту жизнь, которой хотите. Сегодняшние усилия — это завтрашнее богатство, и вы здесь ради этого! Восьмерка Пентаклей — это карта Таро студента или ученика, который усердно работает и учится у других.

Нелегко ждать начала своего будущего, но вы находитесь в режиме строительства. Это лучшее время, чтобы получить все возможные знания. Вскоре вы будете сами поступать по-своему. Вы хотите быть готовым. Держись, Дева! Сегодня ты последователь, завтра ты лидер!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Колесница.

Ого, карта Таро Колесница. Это означает две вещи, Весы, и для вас это работает, потому что вы всегда смотрите на жизнь с обеих сторон медали. С одной стороны, вы переживете это трудное время. Но эта карта также означает, что это будет непросто. Возможно, вы захотите бросить курить, сдаться и сказать, что усилия того не стоят.

Хотя вы, возможно, и не услышите никакой критики от людей в вашей жизни за то, что вы спаслись и позволили этому уйти, убедитесь, что вы делаете то, что заставляет ваше сердце чувствовать себя спокойно. Если это останется до тех пор, пока вы не доведете дело до конца, то вот что нужно делать. У вас есть это, Весы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Что ж, это выглядит многообещающе, Скорпион. У вас есть две возможности, и обе одинаково хороши! Это время заново изобрести себя, если хотите, или повысить свой уровень в ситуации, в которой вы уже находитесь.

Нет правильного или неправильного ответа. Вы можете закрыть глаза и сделать выбор или рискнуть.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Повешенный.

Многие вещи в жизни могут показаться игрой в ожидание, и вам не захочется сидеть без дела с другим человеком, который, похоже, не может понять, чем он хочет заниматься сегодня.

Нерешительность — проклятие вашего существования, и эта карта Таро указывает на то, что вы захотите сократить и избежать траты времени больше, чем необходимо

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Все в жизни случается в свое время. Вы можете почувствовать грусть, зная, что глава вашей жизни заканчивается и пришло время перейти к чему-то новому. Это волнующий момент, потому что он означает, что вы растете. Тем не менее, вы пропустите все воспоминания и моменты, которыми поделились с друзьями, которых встретили на своем пути.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант.

Вы узнали, что сработало, и знаете, что не сработало. Речь идет об использовании того, что эффективно. У вас есть мнение о необходимости что-то изменить и вы хотите попробовать новый взгляд, но, возможно, есть сопротивление со стороны тех, кто придерживается «старой школы».

Независимо от того, как пройдет этот день, карта Таро Иерофант указывает на то, что вы встретитесь с авторитетными фигурами, пытающимися уладить ситуацию. Удачи!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Это время, когда ваша интуиция может немного опережать ваши умственные знания. Время от времени в вашем сердце проявляется видение или мечта, и тогда остальным приходится подхватывать их.

Королева Жезлов говорит, что пришло время довериться своей интуиции и посмотреть, к чему все приведет. Не отвергайте свою идею и не говорите, что у вас отключено воображение. Возможно, это не так. Возможно, вы видите будущее. Вам придется подождать и посмотреть, чтобы узнать.

Источник: yourtango.

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