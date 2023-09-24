Клиент "ПриватБанка" пожаловалась на то, как банк расторг с ней договор.

ПриватБанк стал объектом недовольства среди своих клиентов. Некоторые лица, имеющие учетные записи в этом банке, сталкиваются с разными проблемами и неприятностями, связанными с предоставлением услуг этим финансовым учреждением.

На веб-ресурсе "Минфин" появился новый негативный отклик на работу "ПриватБанк". В этом отзыве клиент выразил свое недовольство деятельностью банка.

В частности, клиент "ПриватБанка" пожаловалась на то, как банк расторг с ней договор. Объяснили это тем, что посылали сообщения о том, что нужно подтвердить путь поступления средств на счет. Женщина волонтер и именно на эту карточку "ПриватБанк" ей поступают донаты от украинцев.

Консультант "ПриватБанк" предложил ей прислать фото отчетов, благодарностей от военных и госпиталей, фото запросов от военных и банк в течение суток проработает информацию и вернет ее счет. Но этого не произошло даже после того, как клиентка ПриватБанк выполнила все требования.

"Звоню еще раз в поддержку, отвечают, что никакого шанса на разблокировку нет. Звоню третий раз и мне говорят, что банк рассмотрит вашу ситуацию и свяжется с вами в течение семи рабочих дней. Я так и не поняла, вопрос ли решится?" ?Все дают разную информацию. Очень неприятно, что банк не идет навстречу клиентам", - дополнила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.