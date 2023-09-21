В октябре этого года некоторые украинцы автоматически получат льготы на оплату коммунальных услуг, ранее получавших нулевую субсидию. Эта субсидия доступна малообеспеченным семьям, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги, и она распространяется как на арендаторов, так и на владельцев жилья. Об этом информирует Пенсионный фонд.
Для оформления этой нулевой субсидии вам понадобятся следующие документы:
- Заявление о необходимости начисления субсидии.
- Удостоверение личности.
- Декларация о доходах семьи.
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
Если у вас есть право на дополнительные льготы, вы также можете добавить эти документы в общий пакет. Субсидию можно оформить в онлайн через "Действие" или вебпортал "Пенсионного фонда", так и офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.
Субсидия назначается на отопительный сезон и в каждом случае начисляется индивидуально. Ожидается увеличение выплат в октябре. Льготы начисляются по следующим срокам:
- с 1 октября по 30 апреля – отопительный сезон и, соответственно, увеличение субсидий;
- с 1 мая по 30 сентября - неотапливаемый сезон, приводящий к уменьшению или аннулированию льгот.
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