Денежная помощь предоставляется Пенсионным фондом Украины и зачисляются на банковский счет родственника.

В Украине некоторые могут получать одновременно социальную помощь и пенсию. Возможность касается людей с инвалидностью, признанной с детства. Кроме того, Пенсионный фонд напомнил о наличии денежной помощи на погребение для пенсионеров.

По данным ПФУ, размер денежной помощи на погребение будет зависеть от закона, согласно которому пенсионер получал свою пенсию. Денежная помощь предоставляется родственникам усопшего лица, которые брали на себя расходы на погребение.

Размер денежной помощи определяется следующим образом:

Если пенсионер получал пенсию согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то родственники получают денежную помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В случае, если пенсионная выплата уплачивалась по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другим законам, размер денежной помощи будет составлять две пенсии, получаемые пенсионером на момент смерти.

Для получения денежной помощи на погребение нужно предоставить следующие документы:

Паспорт и идентификационный код.

Заявление о выплате денежной помощи на захоронение (заполняется при подаче заявления).

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти подлежащего захоронению лица или справку о смерти пенсионера.

Реквизиты банковского счета, на который будет начислена помощь.

Денежная помощь на погребение предоставляется Пенсионным фондом Украины и зачисляются на банковский счет лица, осуществлявшего погребение.

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