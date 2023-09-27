Как объснили в "ПриватБанк" такие случаи исключительны и регулируются законодательством

В Украине банки имеют право изымать части зарплаты или пенсии клиента без разрешения в определенных обстоятельствах. Такие случаи исключительны и регулируются законодательством. "ПриватБанк" назвал случаи, когда законно лишат денег.

Как пояснил "ПриватБанк", одной из таких ситуаций является, когда клиент не вовремя погашает кредит. Правила использования кредита, заключенные меж банком и клиентом, разрешают банку списать задолженность с его счета. Однако некоторым клиентам удается в судебном порядке доказать незаконность такого списания.

В "ПриватБанк" добавили, что еще одной ситуацией является возможность списания средств по запросу исполнительной службы, которая получает соответствующие документы от нотариуса или суда. В таком случае исполнитель может отправить банку письмо, чтобы взыскать долг.

"ПриватБанк" подчеркнул, если вы столкнулись со списанием средств с вашего счета, прежде всего следует проверить банковское приложение, чтобы выяснить причину списания. Затем следует обратиться в банк для получения пояснений. Если списание средств без вашего разрешения считается незаконным, вы можете использовать эту информацию в суде.

В "ПриватБанк" также рассказали, если у вас есть кредит в банке и тот начал автоматически списывать средства с вашей зарплаты или пенсии, лучшим выходом будет вовремя погасить долг перед банком.

Однако также рекомендуется выслать письменное требование к банку о прекращении автоматических списаний и сообщить, что вы не подписывали договор, разрешающий такие списания. Если банк продолжает списывать средства, вы можете использовать это как доказательство в суде.

Источник: Obozrevatel

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