Каждая хозяйка в своей жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как пятна. Но мы знаем, как помочь вам справиться с ними. Главный принцип успешного удаления загрязнений при стирке заключается в использовании природных компонентов, которые не только эффективны, но и безопасны для ваших любимых вещей. Вот несколько полезных советов:

Устранение разных пятен:

Для эффективного удаления разных пятен добавьте чайную ложку соды в миску с водой. Уложите загрязненную вещь в раствор и не трогайте ее в течение 30 минут. Затем просто постирайте в стиральной машине.

Удаление жирных пятен:

Чтобы избавиться от жирных пятен на одежде, посыпьте их тальком или кукурузным крахмалом и оставьте на ночь. Затем промойте водой и постирайте в машинке.

Пятна от пота:

Растворите жидкое мыло и перекись водорода в пропорции 1:2 и постирайте в стиральной машинке. Или нанесите эту смесь прямо на пятно и оставьте ее на час, после чего тщательно ополосните холодной водой.

Загрязнение при ежедневной стирке:

Просто добавьте стакан белого уксуса во время стирки. Это поможет избавиться от небольших пятен и неприятного запаха пота на одежде.

Удаление стойких пятен:

Разотрите 5 таблеток аспирина и добавьте в машинку. Результат вас приятно удивит!

Устранение бактерий:

Чтобы избавиться от бактерий и сохранить яркость цветов, добавьте лимонный сок в процесс стирки. Лимонный сок поможет эффективно очистить ткань.

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