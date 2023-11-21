Если вам кажется, что постирать пуховик очень сложно, то эти советы помогут вам сделать это без особого труда.

В зимний период пуховики становятся нашей основной верхней одеждой, но иногда их могут запачкать пятна или ткань может потемнеть в местах активного трения. Если вы хотите постирать пуховик дома, без обращения к химчистке, то следует придерживаться простых правил.



Вот топ-3 шага, которые вам помогут:

Начните с того, чтобы извлечь все предметы из карманов пуховика. Также застегните все молнии на куртке и выверните ее наизнанку перед стиркой. Если у пуховика есть мех, отстегните его. Добавьте в барабан стиральной машинки 2-3 теннисных мячика вместе с пуховиком. Это поможет удерживать наполнитель равномерно распределенным.

Также используйте жидкие моющие средства для стирки пуховиков. Порошок может бросить пятна на ткани. Можно добавить жидкое средство в отсек для моющих средств или использовать специальную колбу для этого.

Относительно температуры запустите один цикл деликатной стирки при температуре 30 градусов и не более 400 оборотов в минуту для центрифуги.





После окончания стирки включите 2-3 раза режим полоскания со скоростью вращения не более 600 оборотов.

Дайте пуховику высохнуть на вертикальной или горизонтальной поверхности, хорошо вентилируемой со всех сторон. В процессе сушки периодически встряхивайте пуховик для равномерного распределения наполнителя.

Обычно рекомендуется стирать пуховики не чаще 2 раз в сезон, особенно если они имеют натуральный наполнитель.

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