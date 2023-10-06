Эта инициатива о повышении тарифов рассматривается правительством в рамках предложений от Соединенных Штатов.

Представители властей несколько раз обещали гражданам, что стоимость коммунальных услуг до конца войны меняться не будет, однако разговоры о повышении тарифа на коммуналку становятся все чаще.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила , что Кабинет министров рассматривает возможность повышения тарифов на природный газ и электроэнергию для населения, при этом расширяя систему субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Эта инициатива о повышении тарифов рассматривается правительством в рамках предложений от Соединенных Штатов по либерализации энергетического рынка в Украине.

Согласно этой реформе, планируется разрешить энергетическим компаниям увеличивать тарифы на электроэнергию и природный газ. В то же время будет расширена система субсидий для граждан, чьи расходы на коммунальные услуги составляют более 15% от их дохода.

"Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", – сказала Жолнович в эфире телемарафона.

Украинцы активно комментируют эту новость. Они возмущаются таким решением и требуют повышения заработной платы до уровня Соединенных Штатов, а потом уже тарифов:

"Сначала антикоррупционные органы, потом тарифы!", "Твари, а вы готовы к реформам судебной ветви власти и прочих? В условиях об этом идет речь в первую очередь", ""Мы готовы"? Это человек, с какой зарплатой сказал? Это ты бабушке с копеечной пенсией скажи", "А зарплаты повысить до уровня США раз такие умные?".

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