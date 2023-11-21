Эти советы помогут вам легко вымыть посуду, когда кажется, что это невозможно.

Politeka рассказывает, как сделать посуду чистой при отсутствии горячей воды. Этот способ не только эффективен, но и значительно сэкономит ваши финансы.

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с тем, что в доме есть целая гора посуды, а воду отключили. Это особенно актуально сейчас, во времена начавшейся россией войны в Украине. Однако настоящих хозяек не испугает эта проблема, если они знают, как с ней бороться.

Как с помощью холодной воды вымыть посуду до сияния?

Во-первых, возьмите горчичный порошок и добавьте немного воды. Соедините эту смесь. Количество продукта зависит от количества посуды, которую вам нужно сделать чистой. Сначала попробуйте взять одну столовую ложку горчицы.

Во-вторых, мажьте вашу посуду вышедшей смесью. Для мытья возьмите мягкую резинку, на которую будет хорошо ложиться горчичная паста.

В третьих, после нанесения смеси, оставьте грязную посуду на некоторое время. Таким образом она сможет лучше очистить загрязнение.

Далее, мойте посуду прилагая немного усилий. Вам нужно смыть все до малейшей грязи. Наше моющее средство также смываем полностью.

И, напоследок, прополощите посуду и оставьте ее сушиться, или протрите полотенцем.

Все жиры и пятна на тарелках или чашках горчица убирает благодаря своим натуральным веществам. Старайтесь мыть посуду тщательно, чтобы после этого процесса горчица не осталась на ней и не попала в вашу пищу.

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