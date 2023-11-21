российская федерация не перестает запускать ракеты по энергетической инфраструктуре Украины. По этой причине вопрос сбережения электроэнергии сейчас актуален как никогда.
Чтобы сэкономить электроэнергию, вы можете пользоваться природным теплом. В холодное время старайтесь не закрывать окна шторами или чем-нибудь еще. Таким образом, солнечные лучи сможет несколько нагреть ваш дом и осветить его.
Если говорить о ночи, то в это время лучше наоборот закрыть все ваши окна. К тому же, для этого лучше всего подойдут не простые, а теплоизоляционные шторы. Благодаря им в доме сохранится тепло, и вам не придется пользоваться дополнительными приборами для обогрева.
Пригодятся также духовка и газовая плита. Если вы хотите выпить горячий напиток, лучше нагреть воду именно на газовой плите, а не в чайнике. Если вы хотите что-нибудь попробовать, то испечь это в духовке, а не в электрических приборах. Более того, это не просто сэкономит электроэнергию, но и нагреет ваш дом.
Отдельное внимание следует уделить счетчикам по дневному и ночному тарифу. Если у вас именно такой, вы можете попробовать больше использовать электроэнергию именно ночью. К примеру, запустите стирку на ночь. Кроме экономии электроэнергии, это еще и сэкономит ваши деньги.
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