Как сэкономить электроэнергию в холодное время украинцам придется еще больше, чем обычно, так что запаситесь советами сейчас.

российская федерация не перестает запускать ракеты по энергетической инфраструктуре Украины. По этой причине вопрос сбережения электроэнергии сейчас актуален как никогда.

Чтобы сэкономить электроэнергию, вы можете пользоваться природным теплом. В холодное время старайтесь не закрывать окна шторами или чем-нибудь еще. Таким образом, солнечные лучи сможет несколько нагреть ваш дом и осветить его.

Если говорить о ночи, то в это время лучше наоборот закрыть все ваши окна. К тому же, для этого лучше всего подойдут не простые, а теплоизоляционные шторы. Благодаря им в доме сохранится тепло, и вам не придется пользоваться дополнительными приборами для обогрева.

Пригодятся также духовка и газовая плита. Если вы хотите выпить горячий напиток, лучше нагреть воду именно на газовой плите, а не в чайнике. Если вы хотите что-нибудь попробовать, то испечь это в духовке, а не в электрических приборах. Более того, это не просто сэкономит электроэнергию, но и нагреет ваш дом.

Отдельное внимание следует уделить счетчикам по дневному и ночному тарифу. Если у вас именно такой, вы можете попробовать больше использовать электроэнергию именно ночью. К примеру, запустите стирку на ночь. Кроме экономии электроэнергии, это еще и сэкономит ваши деньги.

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