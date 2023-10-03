НБУ рассказал, кроме долларов, евро также являлись предметом фальшивомонетнических операций, однако в меньшей степени чем гривны.

Активность фальшивомонетчиков в Украине значительно снизилась. По данным Национального банка Украины (НБУ), в течение "военного" 2022 года на каждый миллион настоящих банкнот приходилось всего около 2,2 поддельных купюр. НБУ отметил, что впечатляющий спад по сравнению с предыдущим годом, когда на 1 млн настоящих купюр приходилось 7,1 фальшивых.

НБУ подчеркнул, что самой популярной категорией для фальшивомонетчиков являются купюры номиналом 500 гривен, составляющие 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также НБУ рассказал, что часто подделывают купюры номиналом в 200 гривен (45% от общего количества и 26% от общей суммы подделок) и 100 гривен (8% от общего количества и 2% от общей суммы).

Как утверждают в НБУ, среди иностранных валют, фальшивомонетчики попытавшихся ввести на украинский рынок, лидируют доллары США. Фальшивыми оказались 99% всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. Чаще всего подрабатывали 50 долларов (23% от общего количества изъятых поддельных купюр) и 100 долларов (76%).

Также НБУ добавил, кроме долларов, евро также являлись предметом фальшивомонетнических операций, однако в меньшей степени. 8% от общего количества поддельных банкнот иностранной валюты составили евро. Здесь чаще всего подрабатывали 50 евро (26% от общего количества изъятых поддельных банкнот) и 100 евро (28%).

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