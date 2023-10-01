Все регионы Украины уже разработали график возможных отключений электроэнергии до октября, также был внедрен тариф на свет.

В октябре в Украине электроэнергия будет стоить 2,64 гривны за киловатт-час – такой тариф был установлен. Для граждан, которые установили двухзонные счетчики электроэнергии, с 23:00 до 7:00 возможно потребление энергии по тарифу 1,23 гривны за кВт-час.

Согласно обещаниям правительства, тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до завершения отопительного сезона 2024 года. После этого правительство должно решить, увеличивать ли тарифы на электроэнергию или оставить их на текущем уровне. К июню 2023 года тариф составлял 1,44 гривны за кВт-час для потребления до 250 кВт-часов и 1,68 гривны за кВт-час для потребления сверх этого лимита.

Необходимо также напомнить, что все регионы Украины уже разработали график возможных отключений электроэнергии до октября. Однако их будут применять только в случае чрезвычайных обстоятельств, в частности, в случае обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Российской Федерацией, подобных прошлому отопительному сезону.

Однако возникают заботы и по производству электроэнергии. В связи с полноформатной войной и временной оккупацией Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция, объем ее генерации значительно сократился.

Следовательно, резкое увеличение потребления электроэнергии может привести к дефициту, когда генерируемой энергии не хватает для всех. В таком случае придется либо импортировать электроэнергию, либо вводить ограничения для некоторых потребителей.

Источник: Обозреватель .

Последние новости Украины:

Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.