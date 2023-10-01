"ПриватБанк" пояснил, что в Украине банки имеют законное право определенной части списывать средства с зарплатных или пенсионных карт клиентов в определенных случаях.

Это может произойти, например, если клиент "ПриватБанк" или иного банка не вовремя погасил свой кредит, что предусмотрено Правилами использования кредита. Однако некоторые клиенты "ПриватБанка" и других финучреждений, обращаясь в суд, доказывают незаконность таких списаний.

Как пояснили в "ПриватБанке" кроме того, деньги могут быть списаны без разрешения клиента по запросу исполнительной службы, которая получает соответствующие документы от нотариуса или суда.

В таком случае исполнитель может отправить письмо в банк, которое должно реагировать на этот запрос. Клиентам "ПриватБанк" и других банков рекомендуется сначала проверить банковское приложение для получения информации о списанных средствах и затем обратиться в банк для разъяснений по поводу причин списания.

"ПриватБанк" добавил, что у клиента есть кредит в банке, и банк приступил к автоматическому списанию зарплаты или пенсии, лучшим вариантом является своевременная уплата долга перед банком. Также следует прислать письменное требование в банк с просьбой прекратить автоматическое списание и подчеркнуть, что вы не подписывали договор, предусматривающий такие списания.

Если банк продолжает списывать средства, то можно использовать эту корреспонденцию в судебном процессе. В случае списания средств по требованию исполнителя следует найти исполнителя судебного решения, обратиться к нему с просьбой отменить арест на счете и как можно быстрее погасить долг.

Источник: Обозреватель.

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