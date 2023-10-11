Когда дома лежит черствый хлеб, а бежать в магазин за свежим нет времени или желания, вам будет интересно как размягчить буханку, которую у вас есть.

Ваш черствый хлеб можно спасти. Поэтому не выбрасывайте его сразу, а узнайте, как это сделать. Конечно, это не касается уже поцветшего хлеба. Такой вам точно не нужно употреблять, в целях сохранения здоровья.

Учтите, что твердый хлеб можно сделать мягким всего на несколько часов. Впоследствии он снова станет непригодным для употребления. Учитывая это, вы можете спасать его маленькими порциями.

Используйте духовку:

В духовке необходимо включить температуру 180 градусов. Возьмите фольгу и заверните в нее хлеб. Завернутый хлеб положите на противень и поставьте в духовку. Желательно разрезать его на ломтики, ведь поможет ему распариться побыстрее. Маленькие кусочки должны распариваться примерно 5 минут, целая буханка - 20. После того как хлеб разогрелся, достаньте его из духовки и подождите, пока он остынет.

Используйте плиту:

Возьмите сито, положите хлеб и поставьте сито в кастрюлю. На дне кастрюли должна быть вода примерно на 10 см от сита. Вскипятите воду и подержите хлеб в течение 5 минут. Хлеб можно перекладывать по разные стороны для равномерного распарения.

Используйте микроволновку:

Возьмите влажное бумажное полотенце и заверните в него хлеб. Включите режим нагрева в микроволновке и поставьте хлеб. Для размещения понадобится около 10-40 секунд. Затем извлеките хлеб из микроволновки и дайте ему остыть.

Используйте сельдерей:

Хлеб можно размягчить благодаря стеблям сельдерея. Для этого возьмите большую упаковку или застегивающийся пакет. Положите туда хлеб и два или три стебля сельдерея. Поместите это все в холодильник на ночь или несколько часов. За это время хлеб впитает у себя влагу от сельдерея.

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