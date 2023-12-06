Очистить вытяжку действительно бывает очень сложно, но с этими советами вы справитесь.

Жаль, что вытяжка очень быстро загрязняется и требует очистки. Этому способствует пища, оказываемая на ее поверхности во время приготовления. Вы убираете, но совсем скоро замечаете большой слой жира, который не радует глаз. Лучше всего для очищения таких загрязнений подходит раствор из соды и воды, ведь обычная губка с водой с этим не справится.

То то же:

Прежде всего, позаботьтесь о своей безопасности и отсоедините вытяжку от электричества. Если на плите вы ничего не готовите, можете начать уборку.

Насыпьте в емкость несколько ложек соды и разбавьте водой. У вас должна получиться густая смесь. Нанесите вышедшее на грязную вытяжку и оставьте на несколько минут. Благодаря соди жир размягчится, а поверхность станет светлой. Затем потрите губкой, пока не уберете всю грязь.

Как чистить вытяжку изнутри?

В таком случае сода не подойдет, но попробуйте в одинаковых пропорциях соединить воду и уксус. Плохой запах помогут убрать эфирные масла.

Перелейте смесь во флакон, который может быть распылен и распылен на все грязные места. Постойте 15 минут, а затем протрите жесткой губкой.

Если загрязнения не значительны, не нужно готовить вышеуказанные средства. Промойте их обычным способом.

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