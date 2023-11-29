Любая кастрюля рано или поздно становится грязной. Это может быть следствием разных действий. Возможно, вы не совсем правильно разогревали еду. Возможно, дело было в огне. В любом случае, эти советы помогут вам сделать ваши кастрюли чистыми.

Кастрюля из эмали:

Если в вашей кастрюле пригорела каша, не начинайте паниковать. Просто объедините 400 г соли с теплой водой. И не трогайте кастрюлю в течение 4-6 часов, пока она отмокает. После такой манипуляции грязь сама отпадет. А те места, где он все же остался, вы можете немного потереть губкой.

Еще одним хорошим помощником может быть 9% уксус. Залейте его на дно кастрюли, оставьте на два-три часа, затем промойте теплой водой.

Полезный совет: чтобы каши не пригорали, не варите их в кастрюлях из эмали.

Кастрюля из алюминия:

К кастрюлям из алюминия тоже может пригорать еда и приставать жир. Если вы столкнулись с этой проблемой, сделайте следующее: насыпьте соду на грязную часть, залейте ее теплой водой, не трогайте в течение 3-4 часов. Затем отмойте грязь влажной губкой. Для лучшего результата можно взять не обычную соду, а моющие средства, в которых она содержится. Таким образом, кастрюля 100% не будет поцарапана.

Обратите внимание: вы можете очистить алюминиевую кастрюлю от нагара, вскипятив в ней картофельную шелуху, шелуху лука или кусочки яблок. Вещества, содержащие указанные вещи, будут способствовать тому, что грязь отойдет быстрее.

Кастрюля из нержавеющей стали:

Здесь на помощь придут народные методы. Вы можете воспользоваться солью, лимонной кислотой, содой, хозяйственным мылом. Эффект будет лучше, если вы доведете эту смесь до кипения. Итак:

измельчите на терке половину хозяйственного мыла;

пересыпьте его в кастрюлю;

насыпьте 1 столовую ложку соды и соли;

добавьте 1 чайную ложку лимонной кислоты;

налейте 500 мл воды;

кипятите на огне около получаса.

Вы удивитесь, как нагар отойдет от кастрюли. Вы можете легко его убрать.

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