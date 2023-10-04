Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, могут ли отсрочку предоставить человеку, если он не готов воевать.

Мобилизация в Украине была продлена до 15 ноября.

Адвокат Оксана Доготер рассказала, могут ли отсрочку предоставить, если не готов воевать.

Кроме того, она добавила, что отсрочку от мобилизации по "психологическому состоянию" могут предоставить только, если есть заключение врачебной комиссии, на основании диагноза.

В Раде, по ее словам, могут дополнить статью 23 "Отсрочка от призыва военной службы во время мобилизации" и добавив категорию лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации в Украине.

"В частности, военнообязанные граждане, по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от мобилизации в военные подразделения для защиты Отечества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть привлеченными к выполнению работ", - сообщила Доготер.

Этот законопроект будет касаться тех людей, которые не хотят воевать по личным или религиозным убеждениям, однако смогут выполнять работы, в частности, оборонного характера в период действия мобилизации в Украине.

Однако, сейчас неготовность воевать не освобождает от мобилизации в Украине.

"А кто спрашивал наших сыновей сидящих там в окопах искалеченных без рук без ног контужены или они готовы воевать или нет. По клубам и барам ходят хорошо. Все должны защищать свою землю и своих семей",

"Сколько ребятам еще сидеть в окопах, одним и тем же? Может властям пора проводить ротации! Ребята не железные!",

"не на кого менять много здоровых за рубежом, переселенцы с востока проплатили и сидят в горах полиция сбу силовые структуры не пойдут, тцк не пойдут имеют брони, остался простой народ... нет практики и нет уже добровольцев и мотивированных ,плюс несправедливость и воровство в армии", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: РБК .

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