Субсидия позволяет снизить коммунальные расходы для украинских граждан, но эта льгота не доступна для всех и зависит от объема коммунальных платежей. В ПФУ рассказали о 5 видах субсидии на электроэнергию.

Несмотря на то что субсидия охватывает все коммунальные услуги, льготы на электроэнергию рассчитываются отдельно. Размер денежной помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от определенных обстоятельств.

Существуют разные виды субсидий на электроэнергию, которые учитывают разные факторы:

Централизованная горячая вода и электроплита : Максимально возможный объем потребленной электроэнергии – 230 кВт-ч. Один взрослый может получить 110 кВт-ч, а каждый дополнительный житель – 30 кВт-ч. Централизованная горячая вода и газовая плита : Максимально возможный объем – 190 кВт-ч в месяц. Один взрослый получает 70 кВт-ч, а каждый последующий член семьи – 30 кВт-ч. Электроплита без централизованной горячей воды : Максимально возможный объем – 250 кВт-ч в месяц. Для одного взрослого – 130 кВт-ч, а каждый дополнительный житель – 30 кВт-ч. Отсутствие электроплиты и централизованной горячей воды : Максимально возможный объем – 220 кВт-ч при наличии холодной воды. Для одного взрослого – 100 кВт-ч, а каждый последующий житель – 30 кВт-ч. В сельских районах, где предоставляется бесплатное освещение, норма потребленной электроэнергии на одного человека составляет 30 кВт-ч.

Для получения субсидии гражданам нужно обратиться в местный ЦНАП или ПФУ и предоставить следующие документы: заявление, удостоверение личности, право на доходы всех членов семьи, проживающих по указанному адресу, договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Субсидии предоставляются тем гражданам, размер коммунальных платежей которых превышает размер совокупного дохода семьи на 15%. Решение о предоставлении субсидий принимается специальной комиссией.

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