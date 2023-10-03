Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что россияне уже ведут какие-то переговоры о сдаче Крыма и рассчитывают что-то получить за это.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас будет в любом случае у нас самым важным не столько Донецкое, а больше направление на Крым. И я вам хочу сказать, что октябрь и ноябрь – это будут те месяца, когда мы будем видеть освобождение Крыма.

Мы с вами когда-то делали расклад про Крым, вы тогда сказали, что, когда россияне будут отступать, они сожгут все, что можно и нельзя, и даже памятки архитектуры. Сейчас что-то с раскладом изменилось?

Сейчас за кулисами, то, о чем мы не знаем, но то, что я могу увидеть с помощью расклада, идут переговоры о сдаче Крыма, и это все обсуждается между несколькими странами. То есть Крым в какой-то степени может стать какой-то разменной монетой.

Кстати, в ноябре уже полетят самолеты, в октябре, может быть, что-то будет приходить, но я могу забежать немножко вперед, так как я уже смотрела это, в ноябре уже 100% полетят в Крым самолеты.

Находясь на пороге перед неизбежным, россия понимает, что уже, собственно говоря, деваться некуда, и будет из последних сил пытаться продать хоть что-то хоть как-то. Поэтому сейчас в мировом закулисье идут переговоры, что вот они уйдут из Крыма и что им за это будет, или давайте обменяем Крым на что-то другое.

То есть, по факту, эти переговоры ведутся и сдача Крыма готовится, но так как это люди подлые, они в любом случае будут делать подрывы, будут уничтожать ценности. Уходя, они еще очень много сделают гадостей, но они уйдут. Мы ждем, что до конца года Крым будет освобожден.

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