Рано или поздно всех начинает тревожить проблема неприятного запаха запаха из холодильника, и хоть она не самая страшная в жизни, но знать, как от нее избавиться крайне необходимо.

Неприятный запах из холодильника беспокоит едва ли не каждого, у кого он есть. Это очень неприятно для всех нас, но Politeka знает выход из этой ситуации.

Первый этап

Самым первым шагом в устранении неприятного запаха должно быть выявление создающего его источника. Обычно запах появляется из-за уже отживших свое продукты. Если же таковых в вашем холодильнике нет, то ищем проблему дальше. Опустите холодильник и очистите каждый его уголок. Скорее всего причиной плохого запаха будут развевшиеся внутри бактерии.

Какие продукты могут устранить запах?

Уголь. Попытайтесь положить в холодильник активированный уголь. Она поможет удалить лишнюю влагу и прекратит процесс окисления остатков продуктов.

Кофе. Это один из тех продуктов, которые прекрасно справляются с проблемой неприятных запахов. Положите немного кофе в холодильник. Со временем она не только устранит плохой аромат, но и наполнит технику своим.

Лимон. Храните в холодильнике разрезанный лимон. Цедра отнимет плохой запах. Еще один вариант использования лимона – отжать его сок в стакан и тоже оставить в холодильнике.

Пищевая сода. Это еще один хороший способ для борьбы с ненавистными запахами. Насыпьте немного соды в небольшую емкость и поставьте ее в холодильник.

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