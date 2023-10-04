Любой хозяин этих милых созданий рано или поздно задается вопросом, как вывести из дома неприятный кошачий запах, который уже не дает спокойно жить и наслаждаться пребыванием со своим любимцем.

Если вы будете знать как убрать дома запах кота, на одного более счастливого человека в мире станет больше. Ведь советы по устранению этой проблемы значительно улучшают жизнь.

Какова причина возникновения кошачьего запаха?

Зачастую неприятный запах возникает тогда, когда ваш пушист перестает использовать лоток как туалет. Так случается по нескольким причинам:

Ваш любимец половозрел и хочет показать, где его территория;

Ему не нравятся другие запахи, находящиеся вблизи лотка;

Ему не нравится лоток или наполнитель в нем;

Кот пережил стресс (например, изменение обстановки или нового члена в семье).

Еще одной причиной неприятного запаха может быть заболевание почек или мочевыводящих путей кота.

Так как же убрать неприятный кошачий запах?

Есть некоторые популярные методы, которые помогут справиться с этим. Их преимущество в том, что, выбирая их, вы не получите удара по своему кошельку.

Для удаления ненавистного средства попробуйте применить народные способы:

Возьмите раствор хорошо разведенной марганцовки и протрите ею вашу мебель.

Соедините уксус и соду в пропорциях 1:3, нанесите их на поверхности и дождитесь высыхания. Затем посыпьте содой для того, чтобы запах исчез полностью. Таким раствором можно очистить диван, ковер, матрас и пол.

Возьмите перекись водорода 3% и соду. Сначала посыпьте грязные участки содой, а затем полейте другим средством. Подождите 8-12 часов и прилетите все влажной тряпкой. С помощью этого метода вы сможете очистить мебель.

Все пожелаемые поверхности вы можете очистить водкой.

Соедините сок лимона и чашку воды. Нанесите на мебель или пол. Подождите, пока раствор высохнет.

Не забывайте, что эти способы только помогают устранять последствия проблемы. Настоящую же проблему вам следует искать в вашем пушистике и его здоровье.

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