Если вы будете знать как убрать дома запах кота, на одного более счастливого человека в мире станет больше. Ведь советы по устранению этой проблемы значительно улучшают жизнь.

кошки и собаки

Какова причина возникновения кошачьего запаха?

Зачастую неприятный запах возникает тогда, когда ваш пушист перестает использовать лоток как туалет. Так случается по нескольким причинам:

  • Ваш любимец половозрел и хочет показать, где его территория;

  • Ему не нравятся другие запахи, находящиеся вблизи лотка;

  • Ему не нравится лоток или наполнитель в нем;

  • Кот пережил стресс (например, изменение обстановки или нового члена в семье).

Еще одной причиной неприятного запаха может быть заболевание почек или мочевыводящих путей кота.

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Так как же убрать неприятный кошачий запах?

Есть некоторые популярные методы, которые помогут справиться с этим. Их преимущество в том, что, выбирая их, вы не получите удара по своему кошельку.

Для удаления ненавистного средства попробуйте применить народные способы:

  • Возьмите раствор хорошо разведенной марганцовки и протрите ею вашу мебель.

  • Соедините уксус и соду в пропорциях 1:3, нанесите их на поверхности и дождитесь высыхания. Затем посыпьте содой для того, чтобы запах исчез полностью. Таким раствором можно очистить диван, ковер, матрас и пол.

  • Возьмите перекись водорода 3% и соду. Сначала посыпьте грязные участки содой, а затем полейте другим средством. Подождите 8-12 часов и прилетите все влажной тряпкой. С помощью этого метода вы сможете очистить мебель.

  • Все пожелаемые поверхности вы можете очистить водкой.

  • Соедините сок лимона и чашку воды. Нанесите на мебель или пол. Подождите, пока раствор высохнет.

Не забывайте, что эти способы только помогают устранять последствия проблемы. Настоящую же проблему вам следует искать в вашем пушистике и его здоровье.

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