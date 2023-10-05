Мобилизация в Украине, электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется данными.

Мобилизация в Украине продолжается: министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что все требования защиты реестра соблюдены.

По его словам, электронный реестр военнообязанных "Оберіг" наполнен на 90%, однако, есть вопросы сервисов на базе "Оберіг" и какими они будут.

Недавно адвокат Марина Бекало предположила, что все эти механизмы вероятно внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации в Украине граждан.

Адвокат считает, что ТЦК и СП пока ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах.

По словам Бекало, запуск в работу реестра открывает широкие возможности для ТЦК и СП получить больше данных о гражданах, в частности, поиск военнообязанных, контроль передвижения украинцев в Украине и за рубеж в разгар мобилизации в Украине .

В частности, могут и проверять основания для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получения статуса беженцев в период действия мобилизации в Украине и т.д.

"Ну и, конечно, вызов в ТЦК и СП", - прогнозирует адвокат.

Украинцы в комментариях начали обсуждать новость:

"Когда уже всех депутатов с-ной метлой выметут наши ребята на передовую, чтобы они на своих шкурах узнали, что такое война",

"Я сомневаюсь что он сразу заработает так, как надо, и что в тцк найдутся те, которые смогут эффективно там разобраться",



"Каждый может зайти в реестр и проверить, есть ли он в данном реестре?", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН, espreso .

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