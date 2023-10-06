В Швейцарии была разработана стратегия для добровольного возвращения беженцев в Украину.

Швейцарские власти готовы финансово мотивировать украинцев значительными суммами.

Стратегия, разработанная в Швейцарии, предусматривает, что для украинцев могут отменить временную защиту в 2024 – 2025 годах.

Однако Швейцария надеется, что тогда, как в Украине станет относительно безопасно - украинские беженцы вернутся домой.

И 80% из этих беженцев, планируется, сделают это добровольно, а процесс возвращения займет от шести до девяти месяцев.

Швейцарские власти планируют предоставить украинским беженцам, которые будут готовы вернуться домой, денежную помощь.

Суммы довольно значительны от 1000 до 4000 швейцарских франков (приблизительно от 1040 до 4150 евро) каждому.

Сообщается, что размер помощи будет зависеть от факта, когда именно покинут территорию Швейцарии, известно, что чем раньше они это сделают до окончания действия временной защиты, тем больше сумма.

"То что эмиграциями и беженством войну еще никто не выиграл не понимают только украинцы. Уже деньги платят, чтобы уехали домой. Еще немного и депортировать будут",

"Насколько я помню, в Швейцарии изначально было сказано, что статус есть только на время войны, не предполагает интеграции и по окончании его действия всем нужно будет вернуться в Украину. Но почему-то никто не хотел в это верить. Но в Швейцарии работает только 18% всех трудоспособных украинских беженцев...",

Потому что нужно работать а не жить на подачки...кто платит там налоги,тех не выгонят,а кто попрошайничает помощи и не хочет работать,то я бы сама таким ср**м веником гнала из всех стран....", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Swissinfo .

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