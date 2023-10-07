Мобилизация в Украине продолжается, поэтому стоит знать, законно ли вручение повестки на улице.

Мобилизация в Украине была продлена до 18 ноября, представители ТЦК и СП вручают повестки, в частности, на улицах и блокпостах.

Адвокат Марина Бекало рассказала о законности вручения повесток на улице в период действия мобилизации в Украине.

По ее словам, закон предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в срок, указанный в полученных документах, а именно - в мобилизационных распоряжениях или повестках.

Однако, как сообщает Бекало, четкий порядок и процедуры вручения повесток в разгар мобилизации в Украине до сих пор не приняты, из-за чего возникает много дискуссий.

Адвокат добавила, что постановлением КМУ № 1487 определен алгоритм оповещения о вызове в ТЦК и СП благодаря предприятиям, учреждениям, организациям, учебным заведениям, работодателям, другого порядка не существует.

Поэтому войска считают вручение повестки в любом месте законным, указывая на отсутствие запрета на вручение повесток в общественных местах.

В то же время адвокат говорит, что не может согласиться с утверждением, потому что оно противоречит статье 19 Конституции Украины, где говорится о том, что органы госвласти и органы местного самоуправления, должностные лица должны действовать исключительно в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины .

Как говорит адвокат, чтобы создать четкий алгоритм, Кабмин должен принять процедуру вручения повесток в период мобилизации в Украине.

"Здоровые мужики раздают повестки а раненые военные и с кантузиями отправляют обратно воевать за это порядки всех из ТЦК на передовую в из военкоматов а тех, кто воевал поставить на их места",

"Почему не включили дискотеки, где позолоченная молодежь отдыхает потому, что золота уже за границей. Почему пол верховной не отправить чтобы не спали, а отдохнули в холодном окопе. Доиграется...", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: ТСН .

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